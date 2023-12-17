Медведев: Россию никому не удастся подчинить своей воле

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на площадке XXI съезда партии заявил, что Россию никому не удастся подчинить своей воле. Об этом сообщает ТАСС. "Мы никому не позволим внушать нам чужие идеи, диктовать правила, которые противоречат нашим укладам, нашим традициям, поддерживать ксенофобию и экстремизм, вести деструктивную деятельность на средства и по указанию наших врагов", - подчеркнул Медведев. По его мнению, Россия сегодня, как и 80 лет назад, ведет борьбу с опасным и циничным врагом. Для этого врага нет существует норм международного права и моральных основ общества. Все это для врага России является пустым звуком, уточнил Медведев. По словам Медведева, российское общество сплотилось в ответ на попытки противников России ослабить страну. Он подчеркнул, что в течение многих веков Россию никому не удавалось подчинить своей воле, и не получится сейчас. "В течение многих веков нас никому не удавалось подчинить своей воле. Не получится и сейчас", - резюмировал политик. До этого Медведев поддержал приостановку продаж книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова.