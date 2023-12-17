Медведев: Россия одержит в СВО всенародную победу
Россия одержит в СВО всенародную победу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда «Единой России». Об этом пишет ТАСС.
Политик отметил, что противники России в СВО сейчас расписываются в бессилии, терпят поражение.
По его словам, в ходе спецоперации российские военные ведут борьбу с опасным, до предела циничным и жестоким врагом.
«Никто никогда не смог Россию подчинить своей воле, не смогут и сейчас, российское общество сплотилось. Победа в СВО будет для России всенародной, как и в годы Великой Отечественной», — подчеркнул Медведев.
Ранее зампред Совбеза сообщил, что специальная военная операция будет продолжаться до полной победы над противником. Он добавил также, что в ходе СВО следует освободить исконно русские территории.