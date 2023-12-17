В Госдуме высказались о планах ФРГ конфисковывать подарки из России

Германия хочет конфисковывать новогодние и рождественские подарки из России, чтобы испортить праздник. Так в разговоре с «Лентой.ру» о планах немецкой таможни изымать посылки высказалась первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Сделал гадость — начальству радость, по всей видимости. Исключительно только таким образом можно трактовать такие решения. Люди соотечественникам, родственникам и друзьям что-то покупают. Испортить праздник — это называется так. Не думаю, что они будут посылать айфоны и еще что-то, скорее всего, это будут какие-то приятности. Грустно это все», — поделилась мнением депутат.

Пресс-служба немецкой таможни сообщила, что отправленные из России в Германию подарки могут конфисковать. Решение объяснили санкциями против Москвы. Там напомнили, что из России нельзя экспортировать бумагу, драгоценные камни и металлы, химическую и пластиковую продукцию. Таким образом, книги, косметика и игрушки могут остаться на пунктах пограничного контроля.