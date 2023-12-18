Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны

Путин 19 декабря проведёт расширенное заседание коллегии Минобороны
Президент России Владимир Путин во вторник, 19 декабря, проведёт расширенное заседание коллегии Минобороны России.
Об этом сообщили в Кремле.
С основным докладом на коллегии Минобороны выступит глава ведомства Сергей Шойгу.
Отмечается, что на заседании будут подведены итоги деятельности ВС России в 2023 году и поставлены задачи на будущее.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что потери Вооружённых сил Украины в течение суток на Донецком направлении составили до 190 военнослужащих.