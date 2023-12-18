Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин во вторник, 19 декабря, проведёт расширенное заседание коллегии Минобороны России.

Об этом сообщили в Кремле.

С основным докладом на коллегии Минобороны выступит глава ведомства Сергей Шойгу.

Отмечается, что на заседании будут подведены итоги деятельности ВС России в 2023 году и поставлены задачи на будущее.