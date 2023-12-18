Путин 19 декабря проведёт расширенное заседание коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин во вторник, 19 декабря, проведёт расширенное заседание коллегии Минобороны России.

Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны
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Об этом сообщили в Кремле.

С основным докладом на коллегии Минобороны выступит глава ведомства Сергей Шойгу.

Отмечается, что на заседании будут подведены итоги деятельности ВС России в 2023 году и поставлены задачи на будущее.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что потери Вооружённых сил Украины в течение суток на Донецком направлении составили до 190 военнослужащих.

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