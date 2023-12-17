Путин на неделе выступит на коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин на следующей неделе выступит на расширенном заседании коллегии министерства обороны. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, глава государства примет участие в заседании Совета законодателей, которое приурочено к 30-летию Совета Федерации. Также Путин соберет Совет по стратегическому развитию и нацпроектам и откроет несколько новых транспортных объектов.

Среди других планов - встреча с победителями чемпионата по профессиональному мастерству и традиционное оперативное совещание с Советом безопасности.