В МИД РФ назвали способ обмена пленными с Украиной
Россия поддерживает обмен пленными с Украиной при содействии Международного Комитета Красного Креста (МККК). Власти контактируют с организацией по этому поводу. Такое заявление сделал в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщает РИА Новости.
Вершинин недавно провел встречу с президентом МККК Мирьяной Сполярич. В числе прочих вопросов затрагивалась тема обмена пленными с Украиной.
«Естественно, такие обмены имеют место быть. В том числе есть контакты с помощью МККК», — сказал дипломат.
По его словам, МККК прикладывает усилия и старается быть полезным, что видит и ценит Россия. Офисы Красного креста в Донбассе работают в тесном взаимодействии с российскими властями и содействуют решению гуманитарных проблем на территории ДНР и ЛНР.
Ранее пленный украинец рассказал, как инструкторы пытались сделать из него Рэмбо, а в зоне боевых действий в его БМП «постучали ребята из Российской Федерации» и предложили сдаться.