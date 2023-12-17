В МИД РФ назвали способ обмена пленными с Украиной

Вершинин недавно провел встречу с президентом МККК Мирьяной Сполярич. В числе прочих вопросов затрагивалась тема обмена пленными с Украиной.

«Естественно, такие обмены имеют место быть. В том числе есть контакты с помощью МККК», — сказал дипломат.

По его словам, МККК прикладывает усилия и старается быть полезным, что видит и ценит Россия. Офисы Красного креста в Донбассе работают в тесном взаимодействии с российскими властями и содействуют решению гуманитарных проблем на территории ДНР и ЛНР.