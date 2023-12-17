Путин рассказал, за что его в детстве наказывала мама

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мама наказывала его за то, что он делал что-то не так. Он подчеркнул, что мать ставила его в угол и ходила вокруг него, задавая один вопрос «Будешь просить прощения?».

«Она (мама — прим. URA.RU) все время ходила туда-сюда и задавала один и тот же вопрос „Будешь просить прощения?“. А я стоял, насупился. Она ходила, ходила вокруг меня, потом не вытерпела, схватила меня, на руки взяла и начала зацеловывать», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Его высказывание опубликовано в telegram-канале корреспондента. Путин подчеркнул, что такое отношение — проявление настоящей материнской любви.