ООН и другие международные организации должны объективно оценивать положение на новых российских территориях и учитывать в гуманитарной работе тот факт, что население Донбасса с 2014 года страдало от атак киевского режима. Об этом заявил глава российской межведомственной делегации, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Он подвел итоги состоявшихся в Женеве встреч с руководителями некоторых международных структур и организаций, включая Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Всемирную организацию здравоохранения, Международную организацию по миграции и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Позиция России состоит в том, что гуманитарное содействие должно осуществляться без политизации, подчеркнул Вершинин. Это означает, что международные организации "должны быть объективными и учитывать истинное положение на земле", в частности вхождение ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Замглавы МИД сообщил, что "вынужден был обратить внимание ооновских представителей на то, что с 2014 года по существу игнорировались атаки режима Киева на Донецк и Луганск", приводившие к "большим разрушениям и жертвам".

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"Мы это принять не можем и принимать не будем, - сказал он. - Существуют новые реалии, и мы исходим из того, что в гуманитарных вопросах они должны быть приняты к сведению".

"Ультимативные требования к нам о том, чтобы делать что-то исходя из якобы того, что Киев отвечает за эти территории, мы не принимаем и не примем. Нужно четко учитывать новую ситуацию и результаты свободного выбора населения этих территорий о вхождении в состав Российской Федерации. На этой основе мы можем и будем сотрудничать с международными организациями", - констатировал Вершинин.

Во время встречи с президентом МККК Мирьяной Сполярич он позитивно оценил тот факт, что представители МККК в Донецке и Луганске работают "в тесном взаимодействии с местными российскими властями и с местными представителями Российского Красного Креста".