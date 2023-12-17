Путин рассказал о планах на Новый год

«Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы... Я ещё не был в магазине, не выбирал подарки, но постараюсь для тех людей, с которыми встречаю Новый год, сделать что-то приятное», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.