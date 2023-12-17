В России объяснили трудности с согласованием новых санкций ЕС против Москвы

«Терпение многих западных политиков и в первую очередь бизнеса уже переполнено. Они несут огромные потери. Все понимают, что результата, которого хотели добиться против России, не добились. Все страны несут большие потери. И главное, что всем абсолютно понятен результат всего этого. Количество недовольных переваливает за те голоса, которые звучат в защиту помощи и продолжения этого конфликта», — объяснил депутат.