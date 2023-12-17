Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты ведут имперскую политику, пишет телеканал «Россия-1».

Журналисты попросили российского лидера прокомментировать высказывания главы США Джо Байдена о России, в частности, его заявление о том, что если « Путина не остановить на Украине, то РФ нападет на НАТО».

Глава государства подчеркнул, что слова Байдена являются полной чушью. Он добавил, что американский лидер это осознает, но вынужден так высказываться, чтобы «обосновать свою ошибочную политику на российском направлении».

Путин уточнил, что политика Вашингтона является ошибочной, так как США не столь уж в действительности и заинтересованы в том, чтобы нанести стратегическое поражение России.

Кроме того, заметил президент, в Соединенных Штатах должны понимать, что у России «нет никаких резонов и никакого интереса» воевать со странами НАТО — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.

«У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений», — пояснил Путин.

Вместе с тем, заявил глава государства, западные лидеры буквально затащили в альянс Финляндию, с которой у нашей страны все споры — в том числе и территориальные — давно, еще в середине XX века, решены. Он добавил, что у Москвы и Хельсинки были сердечные отношения, развивались связи в экономике.

«Проблем не было — теперь будут, потому что мы будем теперь там создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто», — выразил недоумение президент.