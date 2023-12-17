Кулеба: позиция Германии по переговорам о членстве Киева в ЕС — подарок Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild высоко оценил усилия немецкого канцлера Олафа Шольца по началу переговоров стран Евросоюза о членстве Киева и назвал позицию Германии "лучшим рождественским подарком". "То, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал на саммите, чтобы устранить угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю как акт германского лидерства в интересах Европы. У нас много причин быть благодарными Германии — от военной помощи до финансовой поддержки, но политическая ясность по членству Украины в ЕС, возможно, является лучшим рождественским подарком из Берлина", — заявил Кулеба. По словам главы украинского МИДа, весной 2022 года позиция Берлина была совсем другой: немецкие власти не хотели руководить процессами, связанными со вступлением Украины в ЕС. Кулеба отметил, что доволен изменением позиции Германии по этому вопросу. 14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммите ЕС заявил, что главы европейских стран приняли решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз. Выступавший против этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал накладывать вето на решение, однако назвал его плохим.