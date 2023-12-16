Reuters: Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

Власти Австрии сняли вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС, заставив в обмен Киев исключить банковскую группу Raiffeisen из украинского списка "спонсоров войны", сообщило агентство Reuters.

Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
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Raiffeisen была включена Киевом в черный список за решение продолжить работу в России.

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