Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

Reuters: Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕСТАСС16 декабря, 23:39Власти Австрии сняли вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС, заставив в обмен Киев исключить банковскую группу Raiffeisen из украинского списка "спонсоров войны", сообщило агентство Reuters.© globallookpress.comRaiffeisen была включена Киевом в черный список за решение продолжить работу в России.ПолитикаЕСГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиReuters: Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕСТрамп назвал Байдена угрозой демократии в СШАБайден назвал умершего шейха Кувейта ценным партнером США