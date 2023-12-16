Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

Власти Австрии сняли вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС , заставив в обмен Киев исключить банковскую группу Raiffeisen из украинского списка "спонсоров войны", сообщило агентство Reuters.

Raiffeisen была включена Киевом в черный список за решение продолжить работу в России.