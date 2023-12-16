МИД России отреагировал на возможное введение новых санкций ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможное согласование 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, заявила о готовности России к ответным мерам. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы по традиции отвечаем, как вы прекрасно знаете, что все меры, действия и шаги, которые предпринимаются незаконного плана против нашей страны, получают соответствующий ответ», — сказала она.

В случае принятия ЕС нового пакета санкций, ответное решение обычно прорабатывается в межведомственном формате, принимаются соответствующие решения и потом утверждаются и реализуются, добавила Захарова.

Идею введения новых ограничений поддержали не все страны ЕС. Правительство Австрии ранее заблокировало принятие очередного пакета санкций Европейского союза в отношении РФ и до сих пор не отказалось изменить данное решение.