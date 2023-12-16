Австрия отказалась снять блокировку с 12-го пакета санкций ЕС против РФ

СМИ: Австрия не сняла блокировку с 12-го пакета санкций ЕС против РФ
Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России перед саммитом ЕС и не сняла своих возражений, сообщил брюссельский портал EUobserver.
"Они использовали право "отсрочки для изучения", которая может быть снята в понедельник или позднее на неделе", - сообщил портал со ссылкой на свои источники.
Он подтвердил информацию, что в обмен на поддержку 12-го пакета Австрия продолжает требовать от Киева исключить банковскую группу Raiffeisen из украинского списка "спонсоров войны". Ранее Венгрия аналогичным образом добилась исключения из этого списка своего банка OTP.
Лидеры стран Евросоюза в итоговой декларации саммита 14 декабря заявили, что "приветствуют принятие 12-го пакета санкций" против РФ, который все еще официально не утвержден.