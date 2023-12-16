Названа дата начала работы предвыборного штаба Путина

Предвыборный штаб президента РФ Владимира Путина официально заработает уже к концу следующей недели, вероятно, к 23 декабря. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

Названа дата начала работы предвыборного штаба Путина
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По словам источника агентства, по сути кампания началась после решения группы избирателей подержать самовыдвижение Путина на выборах главы государства.

«Работа предвыборного штаба формально запускается на следующей неделе. Ближе к субботе», — говорится в сообщении.

16 декабря собрание группы избирателей официально поддержало самовыдвижение действующего президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.

После своего выдвижения Путин заявлял, что попытки вмешаться в выборы в России будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством страны. Глава государства также напомнил, что «именно народ и только народ России — единственный источник власти в нашей стране». Власти защитят народ и его право выбирать будущее, сказал Путин.

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