Названа дата начала работы предвыборного штаба Путина

Предвыборный штаб президента РФ Владимира Путина официально заработает уже к концу следующей недели, вероятно, к 23 декабря. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

После своего выдвижения Путин заявлял, что попытки вмешаться в выборы в России будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством страны. Глава государства также напомнил, что «именно народ и только народ России — единственный источник власти в нашей стране». Власти защитят народ и его право выбирать будущее, сказал Путин.