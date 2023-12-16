Захарова возмутилась запретом на трансляцию интервью посла в Болгарии

Интервью с послом России в Болгарии Элеонорой Мирофановой запретили к трансляции по болгарскому национальному радио. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

30 ноября Захарова раскритиковала Болгарию за отказ пропустить самолет с ней на борту. Она направлялась на встречу министров иностранных дел стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Самолет должен был лететь через воздушное пространство Болгарии без посадки в этой стране, однако в последний момент маршрут изменили.