Захарова возмутилась запретом на трансляцию интервью посла в Болгарии

Захарова ответила на запрет трансляции интервью с российским послом в Болгарии
Интервью с послом России в Болгарии Элеонорой Мирофановой запретили к трансляции по болгарскому национальному радио. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии ещё можно?», — написала Захарова.
30 ноября Захарова раскритиковала Болгарию за отказ пропустить самолет с ней на борту. Она направлялась на встречу министров иностранных дел стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Самолет должен был лететь через воздушное пространство Болгарии без посадки в этой стране, однако в последний момент маршрут изменили.
12 декабря Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает демонтаж памятника советской армии в Софии как враждебный шаг Болгарии, который усугубляет двусторонние отношения.