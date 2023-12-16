Мария Захарова назвала неутешительными итоги саммита ЕС

Саммит в Брюсселе 14-15 декабря подвел черту под неутешительными для ЕС итогами года. Некогда мирное и успешное интеграционное объединение под давлением многочисленных геополитических просчетов своего проамериканского руководства продолжает стремительно терять как политический, так и экономический вес в мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, востребованные для внутреннего развития ресурсы ЕС направляются не на решение многочисленных проблем и утверждение собственного места в формирующемся многополярном мироустройстве, а на обслуживание интересов США. Идеологией такого подхода избрана ущербная концепция "миропорядка, основанного на правилах", в рамках которого Евросоюзу выделено зависимое положение американской периферии.

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Захарова особо отметила, что Брюссель раз за разом доказывает, что не готов играть самостоятельную глобальную роль и нести ответственность даже за самого себя. Оставляющие в следующем году свои высокие посты руководители ЕС действуют как самые настоящие временщики, ведя объединение в глухой тупик, в конце которого полная утрата суверенитета и международно-политической субъектности ЕС. Они хотят добиться расположения Вашингтона, чтобы обеспечить продолжение собственной карьеры.

При этом солидарность внутри ЕС перестала быть свободным демократическим выбором стран-членов, превратившись для них в своеобразную политическую повинность. Не все в Европе согласны с таким унизительным курсом Евросоюза.

В таких условиях в ЕС нарастает внутреннее напряжение, по Евросоюзу расходятся "трещины". Есовцам все сложнее "делать красивую мину", когда чуть ли не по всей повестке дня саммита ЕС между подходами европейских столиц ширится пропасть, указала Захарова.