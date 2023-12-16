Захарова заявила, что новые санкции ЕС против РФ нанесут больший вред Евросоюзу

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Новый пакет санкций ЕС против России, как и все предыдущие, нанесут больший вред Евросоюзу. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с завершением саммита ЕС.

"Доходит до абсурда, когда с помощью нечистоплотных манипуляций - в отсутствие за столом тех или иных глав государств и правительств - принимаются сомнительные с правовой точки зрения и очевидно политизированные решения: о начале предвступительных переговоров с не то что не соответствующими, а прямо противоречащими элементарным критериям ЕС Украиной и Молдавией, об очередном "пакете" односторонних ограничительных мер против России, которые, как и все предыдущие, нанесут больший вред самому Евросоюзу, - обратила внимание дипломат. - В этом диктаторском поведении Брюсселя во весь рост демонстрируется отказ странам-членам в демократическом праве на особое мнение и защиту собственных интересов".

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Дипломат также указала, что оплачивать высокую цену конфронтационной "политики ЕС, последствия конъюнктурных решений по Украине и Молдавии придется населению европейских стран".

По ее словам, выглядит вполне естественным, что на этом фоне "наиболее ответственные политики в европейских странах все чаще ставят во главу угла национальные интересы, а не некие оторванные от реальных потребностей мантры "евросолидарности".

Кроме того, официальный представитель подчеркнула, что Европейский союз под давлением просчетов Соединенных Штатов "продолжает стремительно терять как политический, так и экономический вес в мире". "Востребованные для внутреннего развития ресурсы ЕС направляются не на решение многочисленных проблем и утверждение собственного места в формирующемся многополярном мироустройстве, а на обслуживание интересов США, в том числе обогащение американского военно-промышленного комплекса", - заключила Захарова.

Переговоры ЕС с Украиной и Молдавией