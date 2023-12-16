Захарова прокомментировала задержание экс-редактора «Спутник Медиа» в Эстонии

"По имеющимся данным, ему инкриминируются обвинения в "разведывательной деятельности против Эстонии" и "поддержании связей с Россией", - констатировала Захарова.



"Подобные злоупотребления эстонской "охранки" являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными независимыми активистами, которые, несмотря на жесткое давление спецслужб, продолжают демонстрировать готовность к выстраиванию прагматичного взаимодействия между нашими странами", - отметила официальный представитель МИД РФ.