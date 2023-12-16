Сийярто: Венгрия может наложить жесткое вето на переговоры Евросоюза с Украиной

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт наложит жесткое вето на переговоры Евросоюза с Украиной о ее членстве в сообществе, если при подготовке к ним выяснится, что они наносят ущерб венгерским интересам. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу Mandiner. "Европейский союз решил начать переговоры о вступлении с Украиной", - сказал дипломат. По его словам, "это принципиальное решение не имеет никакого практического значения". "Если при подготовке к реальным переговорам Брюссель захочет втиснуть в переговорные рамки что-то такое, что нанесло бы нам ущерб, то нам тогда придется прибегнуть к инструменту жесткого вето", — отметил Сийярто. До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал плохим решением открытие переговоров о членстве Украины в ЕС. В свою очередь, британская газета Times написала, что вступление Украины в ЕС могут отложить как минимум до 2030 года, поскольку многие страны Евросоюза опасаются потери права вето по таким вопросам, как финансы и расширение блока, а также осознают высокую стоимость членства Украины в ЕС. 14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.