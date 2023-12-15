Глава фракции СР поддержит Путина на президентских выборах в 2024 году

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что поддержит его кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Об этом политик сказал в эфире прямой трансляции на телеканале «Россия 24».