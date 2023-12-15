Глава фракции СР поддержит Путина на президентских выборах в 2024 году
Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что поддержит его кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Об этом политик сказал в эфире прямой трансляции на телеканале «Россия 24».
«Наша партия проведет съезд, на котором поддержат вашу кандидатуру, завтра я буду принимать участие в заседании инициативной группы, мы готовы активно работать, готовы собирать подписи, готовы входить в штаб», — сказал он президенту.