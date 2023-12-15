Путин назвал источник власти в России

Источником власти в России является только народ. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

На встрече с лидерами фракций Госдумы он отметил, что любое вмешательство «во внутренние дела России будет жестко пресекаться в соответствии с законами» страны.

«Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее. Именно народ и только народ России — единственный источник власти в нашей стране», — добавил Путин.