Путин назвал источник власти в России
Источником власти в России является только народ. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
На встрече с лидерами фракций Госдумы он отметил, что любое вмешательство «во внутренние дела России будет жестко пресекаться в соответствии с законами» страны.
«Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее. Именно народ и только народ России — единственный источник власти в нашей стране», — добавил Путин.
Напомним, что в марте 2024 года в РФ пройдут очередные президентские выборы. Путин уже объявил о своем намерении участвовать в них.
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