Путин: избирательная кампания в РФ должна идти на конкурентной основе

Президент России Владимир Путин заявил о важности проведения в РФ избирательной кампании перед выборами 2024 года на конкурентной основе.

"Все должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами РФ", - подчеркнул Путин.

Он предложил обсудить планы фракций, поговорить о том, что является первоочередным для решения задач, стоящих перед страной.

"Попробуем вместе найти ответ на вопрос, что является приоритетным в сегодняшних условиях", - добавил президент.