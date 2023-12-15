16-летний сын Кадырова получил еще одну должность

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского. О новой должности сына главы республики сообщил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram.

16-летний сын Кадырова получил еще одну должность
© Telegram-канал Ахмеда Дудаева

Дудаев поздравил сына Кадырова с назначением.

«С детства Адам Рамзанович показывал характер настоящего воина, со временем же он зарекомендовал себя как талантливый организатор», — написал министр, выразив уверенность в том, что Кадыров справится с возложенной на него задачей в новом статусе.

Ранее Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны России. За несколько недель перед этим он принял должность начальника Службы безопасности главы республики.

16-летний Адам Кадыров назначен куратором батальона Минобороны РФ

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал избиение его сыном Никиты Журавеля, поджегшего Коран. Поступок сына глава республики назвал справедливым.

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