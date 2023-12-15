Захарова прокомментировала беспорядки в Бангладеш

Захарова заявила, что беспорядки в Бангладеш связаны с подстрекательской работой посла США
Россия отмечает взаимосвязь беспорядков в Бангладеш с подстрекательской деятельностью посла США в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"12-13 декабря в некоторых районах Бангладеш противники действующей власти блокировали дорожное движение, жгли автобусы, вступали в стычки с полицией. Видим прямую связь между этими событиями и подстрекательской активностью западных дипмиссий в Дакке. В частности - посла США Питера Хааса", - говорится в комментарии Захаровой, распространенном дипведомством.