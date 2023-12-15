Песков: Путин готов работать с любым адекватным лидером США

Президент России Владимир Путин готов работать с любым главой США, если он будет учитывать озабоченности РФ. Об этом в интервью NBC News заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал, с каким президентом США готов работать Путин
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По его словам, Путин «предпочел бы, чтобы президент США был более конструктивным по отношению к РФ и понимал важность диалога».

«Он готов работать с любым, кто поймет, что отныне с Россией нужно быть осторожнее и учитывать ее озабоченности», — ответил Песков на вопрос о том, может ли Путин работать с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что в ноябре 2024 года в Соединенных Штатах пройдут 60-е по счету президентские выборы. На данный момент главными претендентами являются действующий глава Джо Байден и бывший лидер Дональд Трамп. При этом второй имеет большую поддержку со стороны американцев, поскольку многих беспокоит возраст первого. В 2024 году Байдену исполнится 82 года.

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