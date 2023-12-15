Песков рассказал, с каким президентом США готов работать Путин

Президент России Владимир Путин готов работать с любым главой США, если он будет учитывать озабоченности РФ. Об этом в интервью NBC News заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин «предпочел бы, чтобы президент США был более конструктивным по отношению к РФ и понимал важность диалога».

«Он готов работать с любым, кто поймет, что отныне с Россией нужно быть осторожнее и учитывать ее озабоченности», — ответил Песков на вопрос о том, может ли Путин работать с экс-президентом США Дональдом Трампом.