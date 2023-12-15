Макрон высказался о возобновлении диалога с Путиным

Такое заявление французский президент сделал во время пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза. Макрон напомнил, что они недолго держали связь с Путиным после начала СВО. По его словам, если у российского президента есть предложения, которые позволят мирно урегулировать конфликт на Украине, то «его телефонный номер остался прежним».