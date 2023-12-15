Макрон высказался о возобновлении диалога с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов возобновить диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление французский президент сделал во время пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза. Макрон напомнил, что они недолго держали связь с Путиным после начала СВО. По его словам, если у российского президента есть предложения, которые позволят мирно урегулировать конфликт на Украине, то «его телефонный номер остался прежним».
«Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата», — заявил он.
Ранее Владимир Путин заявил, что именно Макрон прекратил двусторонние отношения России и Франции.