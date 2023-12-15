США знают, что Украина не может победить в конфликте с России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News. По его словам, даже с поддержкой Запада Киев никогда не справится с потенциалом России.

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Вы говорите им — идите и умирайте. Не волнуйтесь, мы дадим вам достаточно денег и достаточно и вооружения, но вы должны пойти и погибнуть. И вы прекрасно знаете, что они не смогут победить, — заявил представитель Кремля.

Также он отметил, что ситуация на Украине является гибридной войной США против России. Он призвал США осознать свою ответственность за поддержку Киева и понять, что Вашингтон только продлевают конфликт.

До этого Песков прокомментировал решение Финляндии подписать оборонное соглашение с США. По его словам, это приведет к росту напряженности. Он напомнил, что до этого момента Москве и Хельсинки удавалось поддерживать прекрасные отношения. Однако, когда Финляндия стала членом НАТО и когда военная инфраструктура НАТО будет уже заходить внутрь Финляндии, для России это будет представлять угрозу, сказал пресс-секретарь российского президента.