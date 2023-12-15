Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к следующему лету, если США и другие страны НАТО прекратят финансирование Киева. Об этом сообщает CNN со ссылкой на оценки западной разведки. Один из источников выразил мнение, что без западной поддержки Киев сможет продержаться несколько месяцев, а к лету Вооруженные силы Украины (ВСУ) прибегнут к серьезному отступлению, что может привести к поражению Киева. "С нами у Украины нет гарантии успеха, но они точно проиграют без нас", — добавил он. 15 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европейскому союзу и НАТО следует признать тупиковость войны, которую они затеяли руками президента Украины Владимира Зеленского. В этот же день заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил мнение, что голоса в США, призывающие к мирной стратегии по Украине, не стоит воспринимать всерьез — им нужно сначала осознать, что антироссийская линия по вопросу Украины обречена на провал.