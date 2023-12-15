СБУ открыла дело после подрыва гранат депутатом в Закарпатье

Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала как террористический акт подрыв нескольких гранат депутатом от партии Зеленского "Слуга народа" в Керецковском сельсовете в Закарпатской области. Об этом сообщила Национальная полиция в Telegram-канале. "СБУ вносит сведения и расследует событие по статье "террористический акт", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что расследование дел по статье о теракте относится к обязанностям СБУ. В самой полиции открыли дело по статье "незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами". 15 декабря в Закарпатской области Украины депутат Сергей Батрин поругался с коллегами, ушел с заседания сельсовета, вернулся с тремя гранатами и взорвал их. Пострадали по меньшей мере 26 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.