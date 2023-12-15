Путин рассказал о чувстве уверенности в завтрашнем дне

"Но для людей, которые смотрят все-таки со стороны, это производит впечатление. Какое? Первое, безусловно, - это чувство благодарности тем людям, которые в таких условиях добиваются таких ярких, - несмотря на то, что сейчас полярная ночь в Мурманске и уже темно давно на Дальнем Востоке, - но все таки ярких по своему содержанию и значимости результатов", - пояснил Путин.