Медведев словами Булгакова ответил Быкову и Акунину

"Все-таки некоторые свалившие за кордон наши «литературные классики», выражаясь словами Михаила Булгакова, «самая гнусная мразь». Ну ладно, очень не любят «политический режим», выступают против решений государства. Это нормально, всем не угодишь, каждый имеет право на свою точку зрения. Но радоваться нанесению ударов по своей стране, желать гибели своим гражданам — это, знаете ли, совсем «запредел», это за гранью добра и зла", — заявил Медведев. News.ru