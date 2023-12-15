Медведев словами Булгакова ответил Быкову и Акунину

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале оценил скандальные высказывания о российской армии писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Вечерняя Москва
"Все-таки некоторые свалившие за кордон наши «литературные классики», выражаясь словами Михаила Булгакова, «самая гнусная мразь». Ну ладно, очень не любят «политический режим», выступают против решений государства. Это нормально, всем не угодишь, каждый имеет право на свою точку зрения. Но радоваться нанесению ударов по своей стране, желать гибели своим гражданам — это, знаете ли, совсем «запредел», это за гранью добра и зла", — заявил Медведев. News.ru
При этом, обратил замглавы Совбеза внимание, они с радостью получают огромные гонорары за издание и экранизацию своих произведений в России. Российская газета