В МИД РФ заявили о сигналах с Запада о нужности переговоров по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что один из западных лидеров уже не раз посылал сигналы о нужности начала переговоров по Украине и европейской безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что не хочет и не имеет права называть имен. Однако, по его словам, ряд очень известных высоких руководителей западных стран, один из которых как минимум через три разных канала посылал сигналы с предложением встретиться и поговорить о том, что делать с Украиной и с европейской безопасностью.