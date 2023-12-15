Медведев поддержал прекращение продаж книг Акунина и Быкова

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал приостановку продаж книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. "Они получают огромные гонорары за свои опусы, собранные за счет платежей тех самых людей, которых они открыто считают орками и которым желают смерти от украинских беспилотников", - отметил Медведев. По мнению замглавы Совбеза, самым страшным наказанием для литераторов будет не разлука с Родиной, которую "они продали", а потеря денег. Он подчеркнул, что эти авторы "отнюдь не Набоковы". Медведев, характеризуя уехавших за границу "литературных классиков", привел слова писателя Михаила Булгакова о самой гнусной мрази. Политик обратил внимание, что радоваться нанесению ударов по своей стране и желать гибели россиянам - это совсем "запредел". Накануне сеть "Читай-город — Буквоед" приостановила продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова из-за "высказываний, которые получили широкую огласку в СМИ".