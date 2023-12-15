В Аргентине сменят посла в России

Советник нового президента Аргентины Хавьера Милея и будущий министр иностранных дел страны Диана Мондино планирует смену послов в России и ряде других стран. Об этом сообщает La Nacion.

Журналисты опубликовали официальное распоряжение Мондино кадровому департаменту МИД страны по замене послов в ряде стран и международных организаций. В документе предполагается возвращение дипломатов обратно в Аргентину для получения новых заданий.

«Я прошу вас подготовить проект о переводе (...) чрезвычайного и полномочного посла в России Эдуардо Антонио Суайна в МИД», — распорядилась Мондино.

Также планируется смена глав представительств Аргентины в Ватикане, Великобритании, Индии, Франции и Эфиопии, а также при учреждениях ООН в Нью-Йорке и международных организациях в Женеве.