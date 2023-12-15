Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине

Решение по строительству Крымского моста принималось еще при императоре Николае II и при лидере СССР Иосифе Сталине, но реализовали его только сейчас и сделали это с блеском, заявил президент России Владимир Путин, выступая на IV съезде железнодорожников. ТАСС

«Я думаю, что такое историческое решение по строительству принималось и до нас. Первое такое решение было принято Николаем II, второе решение — Иосифом Виссарионовичем Сталиным, а мы только реализовали все эти решения», — указал Путин. Газета.Ru