Рябков: Россия должна быть готова в случае проведения США ядерных испытаний

"Про ядерные испытания могу сказать, что если США их возобновят, они получат в режиме зеркального ответа то же самое с нашей стороны", - указал он. ТАСС

По словам дипломата, Вашингтон в последнее время неоднократно сигнализировал о том, что подобных планов у американского руководства нет, отмечая готовность США проявить транспарентность применительно к своему полигону. "Но сегодня намерений нет, а завтра они могут появиться", - добавил он. Российская газета