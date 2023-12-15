Рябков: Политических "посиделок" недостаточно для изменения антироссийского курса США

Изменение крайне враждебного курса США и их сателлитов по отношению к России требует не политических "посиделок", а глубокого пересмотра политики правящих кругов Вашингтона. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, политические элиты в Соединенных Штатах должны понять то, что они изначально совершили громадную стратегическую ошибку, взяв курс на нанесение России поражения. "И признание этого - для нас изначально очевидного - факта может стать отправной точкой для реальной коррекции их курса", - указал дипломат.

При этом он подчеркнул, что изменение нынешнего, крайне враждебного курса США и их сателлитов по отношению к России требует не проведения политологических "посиделок", не публикации альтернативных взглядов в СМИ, а глубокого осознания формирующими политику в "большом Вашингтоне" кругами. Рябков добавил, что администрация американского президента Джо Байдена должна осознать, что антироссийская линия, в том числе в ее украинском преломлении, обречена на провал.