Лавров: западный лидер посылал сигналы о нужности начала переговоров по Украине

"Не хочу и не имею права называть имен, но целый ряд высоких руководителей, очень известных, западных стран, в том числе один конкретный руководитель, очень известный, западной страны, несколько раз, <…> как минимум через три разных канала посылал сигналы, почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и с европейской безопасностью", - рассказал российский министр. ТАСС