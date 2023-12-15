Лавров: западный лидер посылал сигналы о нужности начала переговоров по Украине

Руководители некоторых западных стран неоднократно посылали Москве сигналы с предложениями встретиться, чтобы обсудить украинский вопрос и европейскую безопасность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Парламентская газета
"Не хочу и не имею права называть имен, но целый ряд высоких руководителей, очень известных, западных стран, в том числе один конкретный руководитель, очень известный, западной страны, несколько раз, <…> как минимум через три разных канала посылал сигналы, почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и с европейской безопасностью", - рассказал российский министр. ТАСС
Министр также отметил, что подобные «хитрости» и признания о необходимости переговоров российские дипломаты наблюдают последние полгода. Lenta.ru