В Госдуме объяснили рост долгов других стран перед Россией

Мы в данном случае демонстрируем возможность для наших партнеров взаимодействовать в том числе по кредитным линиям. Думаю, что, беря на себя функции в международной политике -- а сегодня это очень серьезная история для России, -- конечно, надо брать на себя и форматы поддержки стран, которые могут быть нам объективно полезны на международной арене, в международных организациях, в том числе в формате ООН Артем Кирьянов депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике