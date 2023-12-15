Лавров рассказал о проблемах Запада в поиске денег для Киева

«Насчет разговоров [на Западе] о том, что пора сокращать Украине помощь. Мы их слышим», — сказал он.

По его словам, это не только разговоры, в Европе и США уже возникают конкретные затруднения с поиском свободных денег для продолжения поддержки Украины, которая не оправдала ожиданий.