В МИД назвали причину усложнения условий для переговоров с Украиной

«В свое время президент сказал, что те, кто сейчас против переговоров, имея в виду в том числе тех, кто запретил [Владимиру] Зеленскому подписывать уже достигнутую договоренность в апреле 2022 года, должны понимать, что чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться», — сказал Лавров. Lenta.ru