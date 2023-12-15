В МИД назвали причину усложнения условий для переговоров с Украиной

Условия для переговоров по Украине будет сложнее организовать, чем дольше будут затягиваться военные действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. ТАСС
«В свое время президент сказал, что те, кто сейчас против переговоров, имея в виду в том числе тех, кто запретил [Владимиру] Зеленскому подписывать уже достигнутую договоренность в апреле 2022 года, должны понимать, что чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых переговоры могут начаться», — сказал Лавров. Lenta.ru
Он подчеркнул, что российская сторона слышит разговоры представителей Запада о том, что пора сокращать военную поддержку Украины. RT на русском