Издательство АСТ приостановило распространение книг Акунина и Быкова

Издательство АСТ и розничная сеть "Читай-город - Буквоед" сообщили о приостановке выпуска и продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом).

"Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут", - заявил генеральный директор АСТ Павел Гришков.

На сайте розничной сети "Читай-город - Буквоед" уточняется, что непосредственно изъятие тиражей с полок "займет определенное время". "С нашей стороны направлен запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации", - говорится в сообщении.

Дмитрий Быков в июле прошлого года был признан в РФ иностранным агентом. Публично выступал против СВО. В октябре этого года СК начал проверку писателя по статье о дискредитации российской армии. Проживает за рубежом.