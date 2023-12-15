Песков прокомментировал инцидент с Орбаном и кофе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков назвал «уникальной практикой» то, как канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил премьера Венгрии Виктора Орбана сходить попить кофе на время голосования по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее саммит Евросоюза принял решение запустить переговоры о будущем членстве в сообществе с Украиной и Молдавией. В ходе согласования этого решения Шольц предложил Орбану покинуть помещение и попить кофе, чтобы представители государств обсудили это решение без него. Венгерский премьер неоднократно выступал против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Песков отметил, что отношения Венгрии с Еврокомиссией «все-таки дело ЕС», однако в Кремле с большим интересом читают разные сообщения СМИ о ситуации.

«Если это соответствует действительности, то это — уникальная практика», — заявил Песков.