Песков назвал уникальной практикой предложение Шольца к Орбану выпить кофе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал уникальной практикой то, как канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил венгерского премьер-министра Виктора Орбана выпить кофе на время обсуждения Украины.

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Он отметил, что отношения Венгрии с Еврокомиссией — это дело ЕС, однако российская сторона с интересом читает информацию о практике принятия разных решений в Евросоюзе, дожидаясь, пока «кто-то выйдет за кофе и так далее, чтобы в отсутствие кого-то протащить какие-то решения».

«Если это соответствует действительности, то это уникальная практика», — сказал Песков.