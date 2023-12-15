В Госдуме оценили анонс Киевом нападения на Крым

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал красочным, но неубедительным видео с анонсом нападения на Крым, который распространила украинская разведка. Об этом пишет РИА Новости.

Главное управление военной разведки Украины опубликовало в украинских СМИ видеоролик, где говорится о подготовке нападения на Крым. Видео заканчивается словами: «Скоро на всех берегах Крыма. Ждите».

В ответ на это депутат отметил, что в Крыму «ждут» нападения.

«В Крыму все готово к их появлению: наручники, автозаки, сухие и прекрасные тюремные камеры. Но это для тех, кому повезет доплыть до крымского берега живыми. Так что всем, кому надоело жить и не терпится отправиться на корм рыбам: «Welcome»», — сказал Шеремет.

Депутат отметил, что власти Украины с 2014 года захватывают Крым в своих фантазиях. Тем не менее каждый раз сроки нападений забывали и сдвигали, а украинскому народу давали пустые обещания.