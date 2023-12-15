Конгресс США проголосовал за ограничение возможности президента обеспечить выход Вашингтона из НАТО

Американский Конгресс внес в принятый законопроект о новом оборонном бюджете Соединенных Штатов положения, препятствующие президенту страны добиться ухода США из НАТО или временного прекращения деятельности Вашингтона в данной организации.

"Президент не должен приостанавливать, прекращать деятельность, денонсировать работу или выводить Соединенные Штаты из Североатлантического договора, заключенного в Вашингтоне, округ Колумбия, 4 апреля 1949 года, кроме как по совету и с согласия сената, при условии, что две трети присутствующих сенаторов согласны, или в соответствии с актом конгресса", - гласит одобренный конгрессменами законопроект, который цитирует РИА Новости.