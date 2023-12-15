Володин отметил беспрецедентное количество санкций против России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Количество санкций в отношении России достигло беспрецедентного уровня и составило почти 18 тыс. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании палаты в осеннюю сессию.

"10 лет наша страна находится в ситуации санкций, противодействия, торговых войн. Если посчитать на сегодняшний день, то количество санкций, объявленных в отношении нашего государства, беспрецедентное - 17 тыс. 937 санкций. Еще раз, в отношении какого-либо другого государства такое количество санкций не объявлялось. Поэтому мы можем с вами проанализировать, что сделано, какие результаты есть", - сказал Володин.