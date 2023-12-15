Госдума в 2023 году приняла 694 закона

"Мы завершаем работу в текущем году, можно подводить итоги. Если говорить о законотворчестве, то наш итог - количество принятых законов. За 2023 год мы с вами приняли 694 закона, эта цифра сама говорит за себя, показатель количественный большой, но самое главное - качественный показатель. Надо признать, что наши профильные комитеты стали работать лучше", - сказал Володин.